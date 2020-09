Die Katze hat bei "The Masked Singer Austria" ausgeschnurrt

Die Geistergräfin lehrte dem Klimahelden das Fürchten. Da pochte sein grünes Herzerl schon ein bisschen schneller. Schaurig-schön sang sie "Heart Of Glass" von Blondie. "Ein absoluter Bühnenprofi", meinte Elke Winkens. Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Schauspielerin Nina Proll und ihre Kollegin Ursula Strauss wurden unter dieser Maske vermutet.

Der Klimaheld hielt mit "Out Of The Dark" von Falco dagegen. "Du bist so toll", meinte Elke Winkens. Josh tippte auf Lukas Plöchl. Cesár Sampson warf Elke Winkens ins Rennen. Schauspieler Michael Ostrowski glaubte Sasa Schwarzjirg rauszuhören und Ö3-Moderator Benny Hörtnagl tippte Nathan Trend. Die Geistergräfin kam weiter.