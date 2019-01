Die ersten Party-Hits von Kitz

Mit der Landes- und der Europahymne, gespielt von der Stadtmusik Kitzbühel, wurde auf der Straße vor dem Hotel Kitzhof der Tirol-Empfang „angeblasen“. Landesfürst und „Lokalmatador“ Günther Platter freute sich besonders auf Gäste wie EU-Kommissar Johannes Hahn oder Minister Margarete Schramböck.

Und zum Schluss schlug für die Promis wie Tänzer Willi Gabalier und Co. noch kräftig das grüne Herz, denn auch die Steiermark lud zu einem Empfang. „Wir wollen damit das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Hahnenkammrennen nur der Auftakt zur österreichischen Skiwoche sind. Der Höhepunkt folgt erst am Dienstag beim Nachtslalom in Schladming“, so der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gasthaus Steuerberg.