Designerin Lena Hoschek wird wieder Mama

Dank Social Media ist man immer up to date - so postete heute Designerin Lena Hoschek ihre großen Neuigkeiten. Die gebürtige Steirerin wird wieder Mama. Nach Söhnchen Johann (kam 2017 zur Welt), erwartet sie wieder Nachwuchs.

Seit 2014 ist sie mit Mario Frajuk verheiratet, der sich natürlich auch riesig freut. "Überglücklich darf ich verkünden, dass wir bald zu viert sein werden", schrieb sie auf Facebook.