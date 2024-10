Warum Designer Guido Maria Kretschmer Wien jetzt eine Liebeserklärung machte

Der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer (59) weilte jetzt wieder in Wien, da er als "Design Icon of the Year" mit einem "Vienna Award" geehrt wurde.

"Ich freue mich besonders, dass ich ausgezeichnet werde für das, was ich mache und nicht für das, was ich bin oder was ich anhabe", meinte er dazu.

Und dann setzte er gegenüber dem KURIER zu einer Liebeserklärung an Wien an. "Die Stadt an sich ist so einzigartig. Es gibt wunderbare Musik-Events hier, ich liebe das Opernprogramm. Darüber hinaus ist es einfach eine architektonisch total ansprechende Stadt. Die Leute sind nett und ich fühle mich hier immer sehr aufgehoben und hab hier auch viele Freunde."