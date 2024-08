Designer Alexis F. Gonzalez lässt Klassik-Stars "wie Superwoman fühlen"

Auch wenn man sich jetzt noch lieber in den Gastgärten tummelt und den Sommer gemütlich ausklingen lässt – die nächste Ballsaison kommt bestimmt. Genauer gesagt beginnt sie traditionell am 11. November, den Höhepunkt erreicht sie im Jänner und Februar. Allein in Wien finden mehr als 450 Bälle jedes Jahr statt.

Hochsaison für die Designer, wie zum Beispiel Alexis F. Gonzalez, Mastermind von Runway Vienna, der schon jetzt einen Blick auf seine neueste Kollektion namens "The Past is the Future" – eine Ode an starke Frauen der Geschichte – gewährt. Opulente Roben in innovativen Materialien, verziert mit metallischen Elementen.