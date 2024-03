Opernsängerin Kushpler: "Frauen spielen und dirigieren teils härter" als Männer

Letztgenannte interpretiert Zoryana Kushpler. „Eine tolle Frau! Sie lebte nach dem Motto: Es ist nicht schlimm zu fallen. Es ist schlimm, nicht wieder aufzustehen. Das ist auch mein Lebensmotto. Was Alma Mahler alles durchgemacht hat. Sie stand mehrere Male vor dem Nichts. Sie stand immer wieder auf. Sie hat herrliche Musik geschrieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie zu ihrer Zeit dafür belächelt wurde. Das gilt auch für Fanny Mendelssohn und Clara Schumann. Frauen mussten sich damals dafür entschuldigen, was sie tun“, beschreibt Kushpler.

Kushpler habe immer mit Komponistinnen persönlich gearbeitet, betont sie, und nennt Sofia Gubaidulina, Hanna Havrylets, Bohdana Froljak. Lera Auerbachs Oper „Gogol“ und Olga Neuwirths „Orlando“ will Kusphler in einem Gespräch über Komponistinnen nicht unerwähnt lassen. Und ihre Erfahrung mit Dirigentinnen? „Ich habe schon öfter mit Dirigentinnen gearbeitet. Das war oft härter als mit Männern“, stellt Kushpler fest und erklärt, warum das so ist: „Wir glauben, dass wir mit den Männern konkurrieren müssen. Das sitzt in unserem Kopf. Wir glauben immer, wir müssten uns beweisen. Wir müssen uns den Weg in der Welt erkämpfen.“ So käme es, dass Männer oft sogar weicher seien als Frauen.

Das gelte mitunter auch für Instrumentalistinnen. „Frauen spielen und dirigieren teilweise härter. Sie singen weich, aber wenn Sie Pianistinnen, Geigerinnen, Cellistinnen ansehen, sind die meisten in ihrem Zugang sehr männlich. Fast aggressiv. Das Gleiche gilt auch für Dirigentinnen. Die Bewegungen sind oft ziemlich scharf. Meine persönliche Beobachtung ist, dass diese Frauen dabei oft ihre Weiblichkeit verlieren. Das ist schade. Ich finde, dass eine Frau in jedem Beruf eine Frau bleiben muss. Als Sängerin darf sie ihre Weiblichkeit behalten“, führt Kushpler aus.

Sie erinnert an die großen Karrieren der Diven aus der Vergangenheit. Diese endeten oft am Standesamt oder in der Kirche: „Wenn sie geheiratet haben, war ihre Karriere vorbei. Unverheiratete Frauen durften immer viel mehr machen als verheiratete. Das war überall so. Solomia Kruschelnytska, eine berühmte ukrainische Opernsängerin, hat in Italien und weltweit Karriere gemacht hat. Sie war die erste Madame Butterfly von Puccini und die erste Salome und Elektra an der Mailänder Scala. Sie war eine große Diva. Als sie mit 38 den Bürgermeister von Viareggio geheiratet hat, durfte sie ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil eine verheiratete Frau nicht als Opernsängerin auf die Bühne gehen durfte. Furchtbar“, gibt Kusphler Beispiele aus der Vergangenheit.