Deshalb findet Harald Krassnitzer Weihnachten "fürchterlich"

Auch wäre es seiner Meinung nach wichtig, zu versuchen der „Erregungskultur“ zu entgehen. „In Österreich haben wir ja in den letzten Monaten sozusagen ein Dauerfeuer der Erregbarkeit gehabt. Das macht einen so mürbe, weil es dann überhaupt nicht mehr die Möglichkeit gibt, einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen ,Hoppla, jetzt löse ich mich mal von meinem Erregungszustand. Und schaue einmal, wo sind denn die realen Dinge und wo liegt eigentlich eine Dringlichkeit oder eine Notwendigkeit. Und was bräuchte man eigentlich wirklich?’“ Sich Zeit nehmen, vielleicht auch etwas zurücknehmen, mehr nachdenken, sind da seine persönlichen Ansätze.

Weihnachten an sich ist für den Schauspieler aber eigentlich eher „fürchterlich“. „Weil ich den Widerspruch zwischen dem, das man sagt: ,Es ist die stillste Zeit im Jahr’, dem, dass wir eigentlich einen Geburtstag feiern und aber oft trotzdem eine Grabesstimmung entsteht und gleichzeitig aber sozusagen diesen permanenten Konsumrausch, der da stattfindet, einfach überhaupt nicht aushalte. Das macht mich so müde und so unbefriedigt, dass ich diese Form von Tradition striktest meide.“

Traditionen sind für ihn überhaupt keine festgeschriebenen Normen, sondern in permanenter Bewegung. Vielleicht kann er auch genau deshalb mit Jubiläen (wie heuer 20 Jahre Tatort) und Zahlen nicht viel anfangen. „Ich habe relativ früh und klar gelernt, dass es überhaupt keine Bewandtnis hat. Das ist so eine flüchtige Angelegenheit.“ Er lebt in der Gegenwart, nicht in der Zukunft, wie er erzählt.

Auch seine jahrelangen beruflichen Erfolge (am 24. 11 steht auf ORF2 um 20.15 Uhr wieder eine neue Tatortfolge an) in den unterschiedlichsten Rollen, sieht er ziemlich reflektiert. Nicht immer alles zu ernst und zu wichtig nehmen, ist da sein Motto.

„Ich habe eigentlich nie an Karriere gedacht. Ich habe immer nur daran gedacht, was ist spannend, was ist schön, was macht mir gerade Spaß. Wer interessiert mich gerade, wer begegnet mir, bei wem hab ich ein gutes Gefühl.“