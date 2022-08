"Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher hat überraschend geheiratet

Vor knapp zwei Jahren haben sich die Schauspielerin Ronja Forcher (26) und ihr Kollege Felix Briegel (25) verlobt. Am Samstag haben die beiden am Standesamt in Innsbruck geheiratet.

"Weil du mit mir ins Ungewisse springst, und dabei noch Anlauf nimmst. Weil sich mit Dir jeder Tag leicht anfühlt. Weil Du mein Zuhause bist, egal wo wir sind. Weil in Deinen Armen die Welt still wird und ich immer sicher bin. Deshalb und wegen tausend weiteren Gründen, liebe ich es, Deine Frau zu sein", postete die Serien-Darstellerin emotional auf Instagram.