Debütalbum und Kinder hielten Birgit Minichmayr während Lockdown auf Trab

Stolze 154 Sonette verfasste William Shakespeare (1564–1616) im Laufe seines Lebens. Neun davon pickte sich die Schauspielerin Birgit Minichmayr (44) nun heraus und packte sie auf eine CD. Aber nicht etwa in gesprochener Form, sondern gesungen. Am Freitag erscheint nun das Album mit dem Titel "As an unperfect actor". Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Pianisten Bernd Lhotzky und der Band Quadro Nuevo realisiert – und da spielte ihnen die Pandemie sogar in die Hände, wie Minichmayr nun gegenüber der APA sagte.

"Corona hat uns die entspannteste Zeit geschenkt, all das zu entwickeln und einzustudieren. Ohne Lockdown hätten wir uns nie so geschmeidig treffen können."

Schon vor einigen Jahren sorgte Minichmayr musikalisch für Aufsehen, denn da sang sie gemeinsam mit dem coolen Frontmann der "Toten Hosen", Campino, das Lied "Auflösen".

"Damals kam jemand von einem Plattenlabel auf mich zu und meinte: 'Lass uns doch Musiker für dich finden, du müsstest doch singen.' Mir erschien diese Idee als viel zu konstruiert, und ich war fast etwas g’schamig dabei. Solche Sachen fallen oder stoßen mir zu, die nehme ich dann als Impuls. Von selber wäre ich nie auf die Idee gekommen, Sonette zu machen oder 'Auflösen' zu singen. Ich lass mich gerne treiben und mitreißen, aber ich bin da nicht proaktiv", erzählte sie.