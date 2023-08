Das schwedische Königspaar ist in Salzburg eingetroffen

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden sind bereits in der Mozartstadt eingetroffen. Die beiden werden heute, Freitagabend, die Oper "Orfeo ed Euridice" besuchen.

Der König ist höchstpersönlich in einem roten BMW beim Hotel "Goldener Hirsch" vorgefahren. Am Samstag wird er aber schon wieder abreisen, seine Königin weilt etwas länger in Salzburg.