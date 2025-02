Das sagt Alfons Haider zu seinem "Skiverliebt"-Musical-Comeback nach Handgelenksbruch

Die Athleten stehen schon in den Startlöchern, um ab morgen, Dienstag, bei der Ski-WM in Saalbach anzutreten. Um dieses sportliche Großereignis auch gebührend zu feiern, hat man sich auch kulturell etwas überlegt und das Musical "Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bedeuten" feierte jetzt Premiere am Salzburger Landestheater.