Das "Forsthaus Rampensau" ist voll: Das sind die letzten Kandidatinnen

Jetzt platzt das "Forsthaus Rampensau" aber wirklich aus allen Nähten. Denn ab 3. Oktober (um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV) werden sich dort insgesamt 20 Bewohner tummeln.

Die letzten beiden Kandidatinnen sind Paloma und Nadja, die durch die Dating-Show "Love Fool" bekannt wurden. Und in diesem Stile wollen die beiden auch weitermachen, wie Berlinerin Nadja sagt. "Also ich hoffe jedenfalls auf ein paar hotte Jungs, die leiwand sind. So sagt ihr doch, oder?"