Darum ist Manuel Rubey ein Hochleistungs-Chiller

40 Vorstellungen mussten verschoben werden, zwei Jahre hat er daran gearbeitet. „Momentan bin ich nicht so wahnsinnig optimistisch, wenn man sich so umhört, dass die Zahlen wieder steigen.“

Fix ist aber, dass sein neuer Film „Waren einmal Revoluzzer“ am 28. August in die Kinos kommt. Da wird hart mit der Flüchtlingshilfe-Fantasie ins Gericht gegangen. „Die holen jemanden her, der kommt aber nicht alleine, sondern mit der Familie, und da ist man dann schnell einmal mit der Hilfsbereitschaft am Ende. Ich kenn’ tatsächlich in meinem Bekanntenkreis nur ein Paar, die wirklich drei Somalis aufgenommen haben, und da ziehe ich den Hut.“