Manuel Rubey: „Das Ich als Katastrophenszenario“

„Es war mit dem Thomas meistens eine wunderbare Zeit. Wir haben uns durch die Tourneen und vielen Auftritte phasenweise mehr gesehen als unsere Familien. Und es gab dabei auch die klassischen Zyklen einer Ehe: Anfangs die Verliebtheit, in der Mitte einmal einen großen Krach, und dann eine freundliche Distanz ... Da war wirklich alles dabei.“ Und jetzt steht Rubey, was er „schon sehr lange vor hatte“, mit 40 Jahren als Kabarettist endlich erstmals allein auf der Bühne: mit „ Goldfisch“ (Premiere am 9. Jänner im Stadtsaal Wien), einem Stück, an dem er zwei Jahre lang geschrieben hat.