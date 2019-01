Dancing Stars: Was blieb vom Ball-Ruhm im Ballroom?

Manch ein Teilnehmer an der Tanz- und (viel eher) Popularitätsabfrage erliegt freilich dem fatalen Trugschluss, er oder sie wäre nun ein gemachter Mann (oder Frau). Die flächendeckende mediale Aufmerksamkeit erlischt pünktlich mit dem Ende der jeweiligen Staffel. Was winkte bereits all den Siegern und den „Unterhaltungsfaktoren“ der bisherigen Staffeln! Erinnern wir uns nur an „Bringer“ wie Rainer Schönfelder, Biko Botowamungu oder Frenkie Schinkels – allen wurden ganz große Karrieren als Showstars und Moderatoren verheißen. Im Endeffekt waren sie Sternschnuppen – erst Stern, dann schnuppe.