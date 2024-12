"Dancing Stars"-Sieger Dimitar Stefanin gründet Pop-up-Tanzschule

Mit Sängerin Missy May tanzte Profitänzer Dimitar Stefanin 2023 zum Sieg bei der ORF-Show "Dancing Stars". Dass Dimitar jemanden innerhalb kürzester Zeit Ballroom-fit machen kann, hat er hier bewiesen. Immerhin sprang Missy May für die verletzte Karina Sarkissova ein und die beiden hatten nur wenige Tage, um eine Rumba einzustudieren.

Sein Know-how möchte er jetzt gemeinsam mit "Dancing Stars"-Profitänzerin Alexandra Scheriau in einer Pop-up-Tanzschule weitergeben. Das Praktische dabei: es gibt keinen fixen Standort und so können immer wieder neue Tanzflächen in Wien entdeckt werden.