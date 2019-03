Dancing Stars: Melles bitter enttäuscht, Petzner im Glück

Auch Juror Dirk Heidemann (feiert heuer sein 40 Jahre Trainer-Jubiläum) fand ihren Show-Aus sehr schade. „Ich glaub, dass die Sunnyi Melles sich wirklich verbessern wollte und sehr hart an sich gearbeitet hat. Wie auch ihr Tanzpartner. Ich habe auch das Gesicht der beiden gesehen und dachte mir nur, ,oh no', das tat mir sooo leid. War ja auch nicht unser aller Jurywertung. Natürlich hatte ihr Tanz Luft nach oben, aber es ist schon sehr, sehr schade und ich kann schon verstehen, dass sie dazu nichts sagen möchte. Weil sie dann doch vielleicht entsetzt ist von dem Ergebnis. Weil es eine Mischung ist aus dem was eine Fachjury sagt und was dann ein Land sagt. Und ein Land ist dann schon auch repräsentativ für eine Sympathie für sie als Künstlerin oder nicht. Und das schmerzt dann natürlich sehr, vor allem, wenn man ein sensibler Schauspieler ist dann sehr", so der Juror.