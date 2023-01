"Dancing Stars"-Kandidat Michael Buchinger litt als Teenager an Magersucht

Dass das Leben aber nicht immer so rosig aussah, erzählte Buchinger ebenfalls offen und ehrlich. "In meiner Jugend hatte ich durch meine Homosexualität das Gefühl, die Außenwahrnehmung nicht kontrollieren zu können. Dann wollte ich etwas anderes kontrollieren: mein Gewicht. Und ich dachte, umso weniger es von mir gibt, umso besser", erzählte er davon als er mit 15 Jahren in eine Magersucht geschlittert war.

"Ich habe Mahlzeiten ausgelassen und Freunde und Familie angelogen. Ich habe gesagt, ich gehe essen und war dann stundenlang spazieren, um nicht essen zu müssen."

Den Weg aus der Essstörung schaffte er als er vom Burgenland nach Wien zum Studieren ging. "Meine Umstände haben sich geändert, ich war nicht mehr an der Schule und ich wusste, dass meine Homosexualität nicht schlecht ist. Dann habe ich begonnen, wieder normal zu essen."

Ein weiterer großer Schritt war, sein Outing. Mit 15 Jahren erzählte er seiner Mama, dass er schwul sei, einige Monate später wurde auch der Vater eingeweiht. "Sie haben es beide gut aufgefasst, obwohl mein Papa am Anfang schon gesagt hat, dass das ja niemand wissen muss. Ich wollte aber kein Geheimnis daraus machen und mit der Zeit sind meine Eltern auch einfach toleranter geworden."