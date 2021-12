Großer Schock beim Ex-Dancing-Stars-Juror Dirk Heidemann: Geschlagen und ausgeraubt

Was für ein großer Schock für den ehemaligen "Dancing-Stars"-Juror Dirk Heidemann (60)! Nachdem ein langjähriger Freund durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten war, wollte ihm Heidemann aushelfen und vermietete ihm ein Zimmer in seiner Wohnung.

Da Heidemann aber trotz Pandemie weiterhin Aufträge erhielt und auch immer wieder unterwegs war, baute sich bei seinem Mitbewohner ein großer Hass und Neid auf, wie Heidemann dem KURIER schilderte. "Ich bin im Pailletten-Sakko zu Partys gegangen und er saß hier und ist zum Alkoholiker geworden und hochgradig aggressiv."

Jetzt entlud sich die aufgestaute Wut, indem der Freund mehrere 10.000 Euro aus dem Depot des Show-Mans stahl und als dieser dann die Polizei rief, schlug er ihn zusammen. "Er hat geschrien: 'Ich reiße deine Narben vom Lifting auf und schlage dich mit dem Hammer auf den Kopf'. Der hat mit den Knien auf mich eingeschlagen und wollte mein Gesicht zerstören", so Heidemann sichtlich entsetzt.