Dagmar Koller: Ihr großer Bruder aus Amerika

Als Ballettelevin hat sie einst in der Volksoper begonnen („Es war eine schöne Zeit“), ab Ende der 1950er-Jahre dort in vielen Solorollen brilliert. Jetzt wurde Dagmar Koller anlässlich ihres 80. Geburtstages (26. August) mit einem Streifzug durch ein halbes Jahrhundert Musical-Geschichte gewürdigt. „Die meistgefeierte Frau der Welt der Woche“, schmunzelte Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz.

„Wenn man an die Spitze kommen will, muss man auf alles verzichten und ganz gerade diese Sachen verfolgen, um dort hinzukommen. Das habe ich gemacht, ich hab’ keine Kinder gekriegt, ich hab’ so spät geheiratet. Erst mit 40 dann den Helmut und das war eine Glücksehe, ein Glücksfall“, so Koller zum KURIER.