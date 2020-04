Corona: Wolfgang Ambros singt Qarantäne-Song

"Oh my darling, oh my darling quarantine. Ich möchte dich vergessen, doch du lässt mich nicht allein. Du bist gekommen, um zu bleiben und so wirst du bei uns sein", singt Austropopper Wolfgang Ambros auf Facebook. Eigentlich wäre er im Frühjahr mit Konzertterminen eingedeckt gewesen. Wegen des Coronavirus mussten diese aber verschoben oder gar abgesagt werden.

"Liebe Leute, auch ich verbringe gerade sehr viel Zeit daheim. Und da ist mir etwas eingefallen, dass ich Euch nicht vorenthalten wollte", schreibt er, schnappt die Gitarre und beginnt zu spielen.