Conchita Wurst veröffentlicht neuen Song: "Brauche von niemandem Bestätigung"

In dem sehr speziell klingenden Song geht es um Lebensfreude, Selbstbestimmtheit und Stolz auf das eigene Wesen, losgelöst von der Anerkennung Dritter.

"Ich habe schon lange aufgehört, nach Erlaubnis zu fragen, mein Leben in vollen Zügen zu genießen, und ich brauche auch keine Bestätigung, von niemandem. Wenn ich Zuhörenden – und nicht zuletzt ja auch allen Menschen, die die ARISE Show in den kommenden zwei Jahren live sehen werden – einen klitzekleinen Motivationsschub geben kann, ihr eigenes Leben ein Stückchen freier zu leben und mehr zu genießen, dann bringt der Song mehr ins Rollen, als ich mir hätte wünschen können", so der Sänger.