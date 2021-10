Conchita Wurst auf Kuschelkurs mit SPÖ-Politiker

Dazu schreibt er: "Save the last dance for me." Schon im August waren die beiden gemeinsam im Urlaub am Weißensee in Kärnten.

Und was sagt Tom Neuwirth dazu? Der Sänger repostete das Bild in seiner Instagram-Story und versah es mit dem Wort "Liebe" und ganz vielen Herz-Emojis.

Mario Lindner ist Abgeordneter zum Nationalrat und Bereichssprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ.