Christoph Waltz' vernichtendes Urteil über Marlon Brando: "Lächerlich"

Er war Verführer, Gangster, Rebell und Abenteurer - galt als einer der Ausnahme-Schauspieler. Marlon Brando wäre am 3. April 100 Jahre alt geworden. In zahlreichen Artikeln wurde der Hollywood-Star gewürdigt.

"Es ist lächerlich, denn er war ein Schmierenkomödiant."

Wobei, die Anfänge des Schauspielers würde er durchaus schätzen. "Am Anfang war er fantastisch. So etwas hatte noch nie jemand gesehen." Aber Filme wie "Duell am Missouri" (1976) könne er sich kaum ansehen.