Christoph Waltz: "Setzt die blöde Maske auf und bleibt zwei Meter entfernt von mir"

Aufgrund der Corona-Krise pendelt Oscarpreisträger Christoph Waltz (64) zwischen Berlin und Wien. In seiner Wahlheimat Los Angeles kann und will er sich im Moment nicht aufhalten, sieht seine Situation aber nicht als problematisch an, wie er dem Magazin "GQ" verriet.

"Ich kann überleben. Ich hab keine Not. Ich hab eigentlich nur Unannehmlichkeiten. Ich denke aber an die Menschen, die auf 50 Quadratmetern zu dritt leben und ihren Job verlieren. Das ist eine andere Sache. Für mich ist es, solange ich gesund bin, nicht existenziell."

Deshalb möchte er auch gar nicht groß über seine persönlichen Chancen und Herausforderungen in der Krise reden. "Ich hab gewisse Hemmungen, über die Tatsache zu reden, dass ich Zeit zum Reflektieren habe, zum Lesen und Zeit zum Sortieren habe. Dass ich nicht produktiv war oder sehr wenig. Aber, und das ist mir bewusst, ich bin in einer so privilegierten Situation, dass ich nicht über meine vermeintlichen Entbehrungen reden kann."

Im vergangenen Jahr sah es auch bei Christoph Waltz drehtechnisch nicht besonders rosig aus. Einzig, ein Werbefilm für BMW wurde gemacht.