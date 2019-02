Oscar-Preisträger Christoph Waltz: "Ich leide an Österreich"

Nachdem es in letzter Zeit ruhiger um den Schauspieler geworden ist, feiert Christoph Waltz' neuer Film "Alita: Battle Angel" am Valentinstag Premiere in den österreichischen Kinos. In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt äußerte er sich unter anderem zur politischen Situation seines Heimatlandes.

Österreich im freien Fall

"Nach Österreich kann man im Moment ja auch nicht hin!", antwortet der vor allem in den USA beschäftigte 62-Jährige auf die Frage, ob es sich wie in einer anderen Welt anfühle, in Österreich und Deutschland zu sein. In Deutschland sei er überhaupt nur, wenn er muss. Der aus Wien stammende Schauspieler, der seit Jahren in Los Angeles lebt und arbeitet, betrachtet die politischen Entwicklungen seines Geburtslandes als "besorgniserregend" und leide darunter sehr.

An einen Wien-Besuch im vergangenen Sommer erinnert er sich nur ungern, "da war das Unheil ja schon in vollem Lauf". Die gegenwärtige Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ sei Ausdruck einer Stimmung, die schon seit längerem existiert. Waltz sieht die populistischen Strömungen in verschiedenen Regierungen als "freien Fall" an.