Christoph Wagner-Trenkwitz begeistert bei der Operette Langenlois im Kleid

Die Operette "Gräfin Mariza" feierte jetzt auf Schloss Haindorf in Langenlois fulminant Premiere. Vor allem Christoph Wagner-Trenkwitz begeisterte als Tante Bozena - er spielte aber auch die Rolle des Karl-Stephan.

"Die 'Gräfin Mariza' ist nicht nur eine der besten Operetten, sie ist ein richtig gutes Stück! Denn hier geht es um etwas … Graf Tassilo, der nach dem 'großen Krieg' sein ganzes Vermögen verloren hat und Gräfin Mariza, die ihres noch besitzt, aber trotzdem kreuzunglücklich ist, sind zwei Menschen in einer existenziellen Krise, an der eine ganze Gesellschaft leidet. Dass Tassilo und Mariza selbst alles dafür tun, um diese Gesellschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten, ist ihnen zu Beginn wohl selbst nicht bewusst. Und dann sehen wir zwei Menschen zwei Stunden dabei zu, wie sie genau das lernen – und das ist einfach spannend", so Regisseur Peter Lund über das Stück.

"Dass diese Unterrichtsstunde nicht allzu politisch, sondern im Gegenteil hochamüsant und wirklich emotional wird, liegt natürlich an der unglaublichen Musik von Emmerich Kálmán, der schon mit seiner Csardasfürstin bewiesen hatte, dass tagesaktuelle Probleme immer schon das beste Futter für gutes Theater waren. Und eben auch für die besten Operetten", meinte er weiter.