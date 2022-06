Christina Stürmer ist 40: Große Pläne für das nächste Jahr

Für nächstes Jahr steht Stürmers 20. Bühnenjubiläum an. Ihre Karriere begann 2003, als sie in der ORF-Castingshow "Starmania" Zweite wurde und kurz danach mit dem Song "Ich lebe" auch in Deutschland einen Charterfolg landete. Ihr jüngstes Album "Überall zu Hause" erschien 2018. Danach folgte noch eine Tournee, bevor die Corona-Pandemie die Musikszene lahmlegte. Voriges Jahr brachte Stürmer ihre zweite Tochter zur Welt. Im Herbst schlüpfte die Sängern für die Sendung "Masked Singer" in das Kostüm der "Heldin" und schaffte es ins Finale.

Stürmer schließt nicht aus, dass sie auch in Zukunft neue Seiten zeigt - zumindest musikalisch. "Ich habe ja früher sozusagen mit Jazz begonnen. Ich kann mir das natürlich vorstellen, da mal ein bisschen in die Jazzrichtung, Bigbandrichtung zu gehen", sagte sie. Aber nach ihrer langen Album- und Konzertpause will sie vorerst "nicht in irgendwelche anderen Genres abtauchen".