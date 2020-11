Chris Lohner appelliert an die Jugend: "Jetzt geht es ums Überleben."

TV-Rotschopf Chris Lohner ist bekannt dafür, offen und ehrlich seine Meinung zu sagen. Jetzt hat die ÖBB-Stimme eine große Bitte an die Jugend.

„Ich, mit meinen 77 Jahren, bitte euch, die ihr so zwischen 14 und 20 seid, um eure Hilfe. Ja, um eure Hilfe! Wenn ich daran denke, wie viele Partys ich in meinem Leben als junge Maus gefeiert habe, so kann ich supergut verstehen, wie es euch in Corona Zeiten so geht“, schreibt sie auf Facebook.

„Und deshalb bitte ich alle unter euch, die jetzt über den neuen Lockdown megaangefressen sind: Haltet durch, und feiert dann wieder, was das Zeug hält, wenn wir Corona im Griff haben. Aber jetzt geht es ums Überleben, auch um eures.“