Chris Lohner erhebt Sexismus-und Rassismus-Vorwürfe gegen ORF

Chris Lohner blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Sie ist als Autorin, Moderatorin, Kabarettistin und Schauspielerin bekannt. Auch als Stimme der Österreichischen Bundesbahnen wird sie den Österreichern im Gedächtnis bleiben. In den 80er-Jahren soll die 77-Jährige jedoch Opfer von sexuellen Übergriffen und Rassismus geworden sein, wie sie nun in einem Exklusivinterview der neuen Ausgabe des OOOM-Magazins, das am Samstag erscheint, enthüllt.

ORF-Intendant soll sie sexuell belästigt haben

1973, als Lohner 30 Jahre alt war, begann ihre Karriere beim ORF. Hinter den Kulissen musste sich die österreichische Powerfrau jedoch so einiges gefallen lassen, wie sie nun enthüllt.

Angesprochen auf die #metoo-Bewegung gesteht Lohner, dass auch sie Opfer sexueller Belästigung geworden ist. Ein ORF-Intendant, der namentlich ungenannt bleibt, habe ihr bei einem Termin in einem Heurigen ungefragt die Zunge in den Mund gesteckt.