Brief an Gesundheitsminister: Chris Lohner fühlt sich als Corona-Genesene unsichtbar

Im Februar erwischte es Chris Lohner und sie hatte lange mit einer Covid-Erkrankung zu kämpfen. Via Facebook veröffentlichte sie nun einen Brief an Gesundheitsminister Mückstein, in dem sie kritisiert, dass sie als Corona-Genesene schlicht ignoriert werde.

"Ich bin eine Genesene und komme diesbezüglich seit geraumer Zeit leider nicht vor, nur als Stimme der ÖBB. In allen Diskussionen wird Österreich gebetsmühlenartig nur in Geimpfte und Ungeimpfte aufgeteilt", schreibt sie da.

Und weiter: "Ich hatte einen grünen Pass für 6 Monate, aber jetzt habe ich nichts. Seltsamerweise sind wir Genesenen nach sechs Monaten nicht mehr genesen, aber was sind wir dann?", fragt sie sich.