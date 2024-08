Blick hinter die Kulissen: Zu Besuch bei "Denver-Clan"-Star John James

Außerdem spielte er auch in dem Spin-off der Serie "Die Colbys – Das Imperium". Teil des "Denver Clans" war auch die legendäre Joan Collins (91).

Carrington gegen Colby heißt es in der Serie "Denver Clan" aus den 1980er-Jahren. Eine Schlüsselfigur darin ist Jeff Colby, der die Carrington-Tochter Fallon heiratet. Gespielt wurde Jeff Colby von John James (68), der mit dieser Rolle seinen Durchbruch hatte.

Jetzt bekam ihn der österreichische Fotograf Manfred Baumann vor seine Linse. "Kürzlich hatte ich die außergewöhnliche Gelegenheit, in das private Zuhause von John James eingeladen zu werden. Es war eine besondere Ehre dort nicht nur ihn, sondern auch seine talentierte Familie kennenzulernen und zu fotografieren", erzählte Baumann dem KURIER.

In einem Interview erzählte John James von seinem ersten Zusammentreffen mit ihr. "Ich bin dagesessen und habe meinen Text gelernt, als sie auf mich zukam und sich zu mir setzte. Ich dachte, vielleicht hätte sie einen Rat für mich, aber sie hat mich gefragt: ,Wie viel verdienst du?‘“, lachte er. James konterte mit "Wie viel verdienst denn du?". Seither seien sie sehr gute Freunde, beendete er die Anekdote.

Dieser exklusive Fototermin kam durch Laura James , die Tochter von John, zustande. "Ihre Begeisterung für meine Arbeit war so groß, dass sie, sobald sie von meiner bevorstehenden Reise nach Nashville erfuhr, darauf bestand, dass ich sie und ihre Familie vor meiner Ausstellungseröffnung in Boston porträtiere. Sie erzählte mir, dass es eine Ehre für ihren Vater und die ganze Familie sei, von mir fotografiert zu werden."

Manfred Baumann am Set mit Laura James

Auch ihr Ehemann Jon-Michael Ecker ist kein Unbekannter. Er spielt etwa in der Serie "Immer für dich da" an der Seite von Katherine Heigl .

Doch nicht nur John James ist hier ein Star, seine Ehefrau, Denise Coward , ist ebenfalls Schauspielerin und wurde einst zur Miss Australia gekürt. Tochter Laura spielt in der Netflix-Serie "S.W.A.T." und hat 2012 "America’s Next Topmodel" gewonnen.

Und so machte sich Manfred Baumann mit seiner Ehefrau Nelly auf den Weg zur Farm der Familie, die etwas außerhalb von Nashville liegt.

"Die Atmosphäre auf der Farm war herzlich und voller Kreativität, was sich in den fertigen Bildern widerspiegelt", so Baumann.

Für die Baumanns ging es dann weiter nach Boston, wo die Fotoausstellung "Reflections of Life" eröffnet wurde. Außerdem gab’s auch noch einen runden Geburtstag zu feiern, denn Manfred Baumanns Ehefrau und Muse Nelly wurde 50.

"Ich hätte nie gedacht, dass sich 50 so gut anfühlt. Ich fühle mich unendlich dankbar, überaus glücklich und nahezu ein bisschen weise. Wir haben meinen Geburtstag völlig entspannt zu zweit in Boston genossen und die Stadt erkundet", erzählte Nelly dem KURIER.