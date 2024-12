Emotionaler Abschied: Birgit Fenderl moderiert ihre letzte ORF-Sendung

Heute, Freitag, verabschiedet sie sich vom ORF-Publikum. Eine emotionale Angelegenheit, wie sie selbst sagt. Via Facebook machte sie noch mal mit zahlreichen Bildern einen Rückblick auf ihre lange ORF-Karriere und eben auch auf ihre Studio2-Einsätze.

2019 wechselt die in Salzburg und München aufgewachsene Journalistin und Buch-Autorin Birgit Fenderl im Jänner 2019 zum Vorabendmagazin "Studio 2". Zusätzlich moderierte sie auch zahlreiche Sendungen zu royalen Events.

"Eine Sendung bunt wie das Leben, für mich besonders schön : Interviews mit Stargästen aus dem Kulturleben unseres Landes . Und das Großartigste: arbeiten in einem wunderbaren Team. Wo jede jeden wertschätzt, alle gemeinsam für eine möglichst gute Sendung zusammenarbeiten", schrieb sie da zum Beispiel.

"Mein Ziel ist es, jedes Event mit einer perfekten Mischung aus Professionalität, Charme und Leichtigkeit zu moderieren. Ich bin live-erfahren, sicher in der Führung von Gesprächen und kann mich schnell auf unterschiedliche Themen einstellen. Besonders spannend ist sicherlich meine Sprachkompetenz: Neben Deutsch moderiere ich fließend auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wer mich bucht, bekommt nicht nur eine Moderatorin, sondern eine Partnerin, die sich voll auf die Bedürfnisse des Publikums und der Veranstalter einlässt", erzählt sie da.

Zukünftig möchte sie als Mediencoach und auch weiterhin als Moderatorin tätig sein. Und zwar in Zusammenarbeit mit "Moderatoren Connection".

Ihren ORF-Kolleginnen und Kollegen wird sie jedenfalls auch sehr fehlen. "Heute moderiert Birgit zum letzten Mal das Studio 2, mit Ende des Jahres verlässt sie den ORF. An unserer Freundschaft wird das nichts ändern, Verbundenheit hat natürlich nichts mit einem gemeinsamen Arbeitgeber zu tun. Aber trotzdem bin ich heute traurig. Liebste Birgit, liebe Nachbarin, Alles, alles Gute für das, was da draußen auf Dich wartet. Es wird super und ich werde zusehen - anders halt", schreibt zum Beispiel Lou Lorenz-Dittlbacher via Facebook.