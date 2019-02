Bilderbuch entwirft neuen europäischen Pass

Was ist denn hier los? Gibt es jetzt einen neuen europäischen Reisepass, wo man sich per Fantasienamen eine neue Identität erstellen lassen kann? Ja, kann man - mit der Gültigkeit wird's nur leider ein paar Probleme geben. Denn diese "Dokumente", die auf Instagram und Co kursieren, sind Teil einer Promo-Aktion des Songs "Europa22" von der Band Bilderbuch (Album "Vernissage My Heart" erscheint am 22. Februar).