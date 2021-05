"Bergretter"-Schauspieler Heinz Marecek wurde zum ersten Mal Opa

Kinder, so heißt es, machen Väter zu Männern und Großväter zu Kindern – Serienstar und Publikumsliebling Heinz Marecek (76) freut sich in der Tat wie ein kleiner Bub über den kleinen Buben, den seine Tochter Sarah (35) nun in Berlin zur Welt brachte.

Die Regisseurin und künftige Schauspielprofessorin und ihr Mann, Jurist Benedikt (37), bekamen mit dem "pumperlg’sunden Pamperletsch" Samuel das Enkerl, das sein frischgebackener Opa Marecek, wie er im KURIER-Gespräch schwört, "weder eingefordert noch angeregt hat".