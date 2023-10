"Bergdoktor"-Schauspielerin Natalie O'Hara gibt Holocaust-Überlebender eine Stimme

Langsam reifte dann der Wunsch in ihr heran, die Geschichte dieser beeindruckenden Person doch weiterzuerzählen.

"Die Faszination an Alice Herz-Sommer war, dass sie den Optimismus und die Lebensfreude nicht verloren hat. Ihre Botschaft ist, dass sie in ihrem langen Leben gelernt hat, dankbar zu sein – und zwar für alles."

Außerdem habe sie "entschieden, nicht zu hassen. Sie ist für mich auch ein Inbegriff von Humanismus, Vergebung und Versöhnung", so O’Hara. In dem Bühnenstück "Alice – Spiel um dein Leben" schlüpft die Schauspielerin in 20 Rollen und spielt auch selbst Klavier (auswendig).

Wenn O’Hara nicht auf der Bühne steht, dreht sie etwa für den "Bergdoktor", wo sie seit dem Beginn 2008 dabei ist. "Das ist wirklich wie eine zweite Familie mittlerweile. Es war ja auch nie absehbar, dass das so ein Erfolg wird. Und jetzt ist es ein Riesen-Kult, der uns immer wieder erstaunt."