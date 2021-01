Bei Birgit Denk greift auch Ingrid Thurnher zum Mikro und singt

Zum Weinen war Birgit Denk allerdings auch zu Beginn der Coronakrise. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine von denen, die März, April und Mai in einem relativen Schockzustand erlebt haben. Ich hab’ wirklich, wie der Wiener so sagt, gekiefelt, Ich habe viel telefoniert, viel nachgedacht und einfach geschaut, was das mit mir so tut.“

Im Herbst wurde die Kreativität der Künstlerin dann aber wieder vollends entfacht. "Ich schreibe wieder wahnsinnig viele Texte, möglicherweise sogar für ein neues Album. Das heißt, ich bin nicht die, die zum Kochen, Backen, Stricken angefangen hat, sondern ich habe mich auf meine Grundkompetenz verlassen und die merke ich, will bedient werden.“