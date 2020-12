Doppelt falscher Beitrag: Nadja Bernhard zeigt Sexismus auf

Die ORF-"Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard wehrt sich gegen einen Beitrag im Satire-Jahresrückblick "Best of Böse" der Wochenzeitung Falter. Der Romy-Preisträgerin wird darin einerseits nachgesagt, sich politisch unkorrekt zu verhalten, da sie eine Brille ("in der Größe von zwei Bildschirmen") trägt, obwohl sie nicht sehschwach sei. Der Kommentar sei andererseits unfassbar sexistisch, so Berhard, da er die Aussage treffe, dass es "typisch Frau sei, unbedingt auffallen zu wollen".