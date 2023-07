"Bares für Rares"-Moderator Willi Gabalier: "Ich lern’ jeden Tag dazu"

Und eben nicht im Studio, sondern in der schönen Kulisse der Tiroler Berge aufzuzeichnen, war für Gabalier schon etwas ganz Besonderes. „Das hat wieder einen ganz neuen Reiz und neue Herausforderungen“, erzählt der Moderator.

Er schätzt auch sehr die Zusammenarbeit mit den diversen Kunstexperten. „Obwohl ich ja selber Kunsthistoriker bin, lern ich jeden Tag dazu.“

Und um dem TV-Publikum auch viel von der schönen Landschaft zu zeigen, wurden einige seiner Moderationen an ein paar ganz besonderen Plätzen aufgezeichnet, wie zum Beispiel am Hahnenkamm, am Kitzbüheler Horn oder bei Kultwirtin Rosi Schipflinger in der Sonnbergstuben.