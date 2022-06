Barbara Wussow ist sich sicher: Ihr Vater Klausjürgen liegt im falschen Grab

Vor 15 Jahren starb Schauspieler Klausjürgen Wussow, bekannt aus Serien-Hits wie "Die Schwarzwaldklinik". Seine Tochter Barbara Wussow (61) denkt jeden Tag an ihn, wie sie der deutschen Bild erzählt.

Und wenn sie in Berlin ist, dann besucht sie sein Grab, "bringe ihm Blumen mit, zünde eine Kerze für ihn an." Doch glücklich ist sie mit seiner letzten Ruhestätte nicht, die Traumschiff-Mimin ist sich sogar sicher, dass ihr berühmter Vater hier nie zu Grabe getragen werden wollte.

"Er hatte 2000 in seinem Testament verfügt, dass er in Wien-Grinzing neben unserer Mutter Ida Krottendorf beerdigt werden möchte. In kleinstem Kreis, nur Familie und enge Freunde. Das war sein Wunsch", so Barbara Wussow.

"Seine letzte Ehefrau, Frau Scholz, organisierte eine riesige Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche. Wir Kinder mussten das so hinnehmen. Ich haderte lange damit. Wohl wissend, dass er das nicht gut gefunden hätte", ist sie sich sicher, doch sie wollte damals keinen Streit, wie sie der Bild erzählt.