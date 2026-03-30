Barbara Wussow feierte halbrunden Geburtstag auf dem Traumschiff

Den 65. Geburtstag konnte Schauspielerin Barbara Wussow nicht in Wien mit ihrer Familie feiern, da sie gerade auf der MS Amadea verweilt, um neue Folgen der TV-Serie "Das Traumschiff" zu drehen.

Eine Geburtstagsfeier gab es aber trotzdem, denn an Wussows Geburtstag ankerte das Schiff in Hongkong und ihre Kolleginnen und Kollegen, wie auch das Personal, schmissen eine Party - große Torte inklusive.

Auch Schauspielerin Uschi Glas war dabei, da sie in der Südostasien-Folge mitspielt. Von ihrem Sohn Nikolaus Fortelni gabs eine berührende Nachricht via Instagram, persönlich wird er ihr erst Anfang Juni gratulieren können, denn so lange ist Wussow noch mit dem Traumschiff unterwegs.

Wie die Schauspielerin dem Stern verraten hat, hat sie "kein Problem mit der 65, das ist völlig wurscht, die fühlt sich wan wie 50. Ich will gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste, um für meine Familie da zu sein. Um weiter so schöne Rollen wie im 'Traumschiff' zu spielen, wofür ich sehr dankbar bin. Ebenso natürlich meinem Mann, der mir seit vielen Jahren den Rücken freihält, der den Laden zu Hause schmeißt und auf vieles verzichtet, wenn ich in die Welt hinausfahre."