Warum sich Barbara Wussows Ehemann Sorgen um Traumschiff-Gage macht

Seit 2018 schippert Schauspielerin Barbara Wussow als "Hoteldirektorin Hanna Liebhold" mit dem TV-Traumschiff über die Weltmeere.

"Ich bin jetzt 43 Jahre lang Schauspielerin und dieser Dreh ist nicht zu vergleichen. Mit keinem anderen auf der Welt! Es ist die Familie der Passagiere, der Crew und die Familie des ZDF. Es gab noch keinen Schauspieler, der nicht gesagt hat, bitte darf ich wiederkommen", schwärmt sie im Bunte-Interview über ihren Traumjob.