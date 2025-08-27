Große Ehre für Barbara Wussow: Sie hatte eine Audienz beim Papst!

Was für ein aufregender Tag für Schauspielerin Barbara Wussow! Sie hatte nämlich am Mittwoch eine Audienz bei Papst Leo XIV. im Vatikan. „Ich bin wirklich ganz glücklich, stolz und auch aufgeregt“, so der Traumschiff-Star im Vorfeld zum KURIER.

Sie kam aber nicht mit leeren Händen, sondern mit einem ganz speziellen Kreuz aus recycelten Materialien. „Ich hatte die Ehre zusammen mit Schwester Mercy dem Papst das eindrückliche Recycling-Kreuz aus Ghana zu überreichen“, so Wussow.

Entstanden ist dieses aus Materialien von der Elektroschrottmüllhalde Agbogbloshie in Ghanas Hauptstadt Accra. 6.000 Menschen kämpfen an diesem giftigen Ort ums Überleben.

Der ghanaische Künstler Idriss Salifu hat eine Seite davon kreiert, die andere Seite wurde vom deutschen Künstler Till-Martin mit alten Handys und Bildern aus Afrika gestaltet. Dieses Kunstwerk soll auf die Ausbeutung seltener Erden und die globalen Probleme des Recyclings aufmerksam machen. Jedes Detail des Kreuzes steht für die Transformation von Elektroschrott in ein Zeichen der Hoffnung.

„Der Heilige Vater zeigte sich sehr beeindruckt“, erzählt die Schauspielerin.