Ballvergnügen mit Zuckerguss für die Promis am Zuckerbäckerball

Besonders viele süße Versuchungen gab es am Donnerstagabend in der Wiener Hofburg. Dort fand der 121. Zuckerbäckerball mit allerhand Naschereien statt. Aber, alles nur halb so wild, denn immerhin konnten die aufgenommenen Kalorien dann gleich wieder auf dem Tanzparkett abtrainiert werden.

Für Ballmutti Birgit Sarata ist die Veranstaltung "der Ball der Lebensfreude. Es ist ein Ball für jeden, der sich amüsieren möchte und er ist nicht so steif", meinte sie zum KURIER.

Die Höhepunkte der rauschenden Ballnacht sind für sie, "wenn die Leute auf mich zukommen und tratschen wollen. Dann sagen mir auch alle, dass die Erwartungen sogar noch übertroffen wurden", meinte sie stolz.

Die Prominententorte geht heuer übrigens an Kammersänger Herbert Lippert. Er bekam sie 2019 schon einmal. „Da musste ich sie aber mit Ildiko Raimondi teilen“, lachte er. Die süße Nascherei war diesmal übrigens mit Nougat, da sich Lippert das so gewünscht hat.