Baby da: Puls4-Lady Johanna Setzer im Mutterglück

Moderatorin Johanna Setzer ist zum ersten Mal Mama geworden. Der Bub hat ein bisserl früher als geplant, nämlich am 29. Juni, gesund und munter mit 3.100 Gramm das Licht der Welt erblickt.

Verkündet hat das die Moderatorin in Café Puls auf ihrem Heimatsender Puls4.

Bezüglich des Namens hat sie auch schon eine Idee, aber "Wir lassen ihn in der Familie", erzählte sie vor drei Wochen im KURIER-Interview.

„Es ist ein Wunder, man kann es nicht anders beschreiben“, so die glückliche Mama jetzt zu "Style up Your Life".