Aus für "Café Puls"-Moderatorin Barbara Fleißner

"Barbara Fleißner und PULS 4 haben sich einvernehmlich und in aller Freundschaft getrennt. Sie wird in der Woche von 24. bis 29. September nochmals Café Puls moderieren. Fleißner wird sicher nicht aus der Fernsehlandschaft verschwinden und sich neben ihrem gleichnamigen Podcast "Perspektivenwechsel", bei ihrer Arbeit als Präsentations-Trainerin, Speakerin & Eventmoderatorin neuen, spannenden Projekten widmen. Infos folgen", heißt es in einem Statement dazu.