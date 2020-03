Auch DJ Ötzi ruft wegen Corona dazu auf, daheim zu bleiben: "Ich koche wieder."

"Bitte bleibt auf jedenfall zu Hause", so Schunkel-Barde DJ Ötzi in seiner Video-Botschaft auf Facebook. Viele Promis nutzen jetzt die sozialen Medien um ihren Fans eindringlich zu erklären, wie wichtig es jetzt ist, so wenig wie möglich das Haus zu verlassen.

"Es ist nicht einfach zu Hause zu bleiben, weil dir irgendwann einmal die Decke auf den Kopf fällt, das kann ich verstehen", meint er.

Und er hat gleich einen Beschäftigungs-Tipp parat. Der gelernte Koch hat nämlich auch selber wieder an den Herd zurückgefunden.