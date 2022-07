Au weh! Roman Gregory sticht sich mit Schwert in den Zeh

Ex-"Alkbottle"-Frontmann Roman Gregory steht ja gerade fĂŒr die Endproben des Musicals "Robin Hood" auf der BĂŒhne des Steinbruchs Winzendorf (Premiere: 16. Juli). Er mimt dort den Sheriff und zeigt dabei vollen Einsatz - sogar etwas zu viel.

Denn wie er jetzt auf Facebook zeigt, hat er sich verletzt. "Merke: wir stecken das Schwert in den Heuballen und nicht in die große Zehe. Danke an das Landesklinikum Wiener Neustadt fĂŒr die zuvorkommende Behandlung und die sorgfĂ€ltigen NĂ€harbeiten!"