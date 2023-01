Arnold Schwarzenegger ließ Kitzbühel-Abfahrt sausen

Bei der ersten Kitzbühel-Abfahrt der 83. Hahnenkammrennen am Freitag hat es eher einen noch ausbaufähigen Promi-Aufmarsch gegeben. Letzterer wird sich wohl bei der eigentlichen, traditionellen Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag in lichtere Höhen steigern.

Am Freitag nahmen auf der Ehrentribüne aber doch einige bekannte Namen und Gesichter wie Hubert von Goisern, Franz Klammer oder RTL-Moderator Peter Kloeppel Platz.