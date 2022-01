Arnold Schwarzenegger in schweren Unfall verwickelt

Wie TMZ berichtet, war Arnold Schwarzenegger in Los Angeles einen schweren Autounfall verwickelt. Arnies Sprecher hat dies inzwischen bestätigt.

Insgesamt waren dem Bericht zufolge vier Autos in den Crash beteiligt, der sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr (Ortszeit) ereignete. Nach Angaben der Polizei von Los Angeles wurde eine Person verletzt. Schwarzenegger selbst sei aber wohlauf. Bei dem Unfall sei sein SUV in ein anderes Auto gekracht ist und der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, so TMZ.